施政報告提支援五年內新晉藝團　有業界稱發展需長期扶持、等資助磨滅人才熱誠

【有線新聞】政府重點發展文化藝術，銳意扶助新晉人才，不過有業界認為發展多年的中小型藝團一直缺乏足夠資助，同樣需要扶持，否則有潛質的人捱不下去。

31歲的鋼琴家黃家正在國際上獲獎無數，2013年自資成立Music Lab，貼地推廣古典音樂。

他說單靠藝發局資助不會穩妥，申請過項目資助舉辦音樂會，很多次都不成功，成立第七年獲評選做優秀藝團先取得30萬年度資助，但只是維持了兩年。黃家正：「兩年後不再獲批，更是我們、即使不是說我，我藝團有數個伙伴全部都是最一流、最多人找的藝術家，都不批資助給我們。我主要不是擔心沒有錢，但你不給我們，你是支援甚麼人？長期有資助，至少公司和團體可以繼續發展，可以計劃今年請一個員工，之後再加至兩個員工，我會知道，甚至繼續支付辦公室租金。」

他說Music Lab發展九年收支平衡不容易，是要每一步都做好部署，例如會教琴、找私人贊助，試過眾籌舉辦「本地薑音樂節」，兩年前成立多一個商業品牌，製作上有更多彈性，收入亦有幫助，黃家正：「未必所有藝術形式都一定能自給自足可以發展成商業活動，不可以等（資助）獲批先行動、做我想做的東西，希望10個月後獲批（資助），14個月後做不可以這樣，我等多20個月後我彈琴都不懂得彈。」

施政報告提出支援未獲資助、五年內畢業生組成的中小型藝團，但業界人士認為超過五年的都不應該忽視，香港當代文化中心總監黃英琦：「五至十年有沒有其他資助，這一班是最多的困惑，因為已累積數年經驗，但只能在藝發局排隊（等資助），又未必拓展到人脈關係找到贊助，慢慢就會磨滅熱誠。有（人才）藍圖時就好像砌積木，不要令有天份的人因為制度空缺一塊而跌下去。」