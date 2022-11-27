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2022年11月27日
港聞
新聞資訊
復必泰二價疫苗｜最快12.1供接種 即日起可預約
【有線新聞】市民即日可預約接種復必泰二價疫苗。
預約網站早上9時開放予市民預約，進入網站期間過程暢順、未見擠塞，需要接種第四針的市民進入網站後，應揀選預約接種額外劑數疫苗。
市民最快可於下月1日起接種針對Omicron變種病毒的二價疫苗，惟從未接種過疫苗或未接種足夠劑量的市民，則不可選擇接種二價疫苗。
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