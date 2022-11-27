外賣車手政總外慢駛遊行　不滿外賣平台欠監管

【有線新聞】一批外賣車手慢駛遊行，不滿缺乏勞工保障。

十多名外賣平台車手駕駛貼上訴求的電單車，在政府總部外慢駛遊行，之後由工聯會代表陪同拉起橫額請願，不滿外賣平台缺乏監管、單方面更改收入計算方程式。

有人報稱過去一年收入減半，要求確立外賣員受僱身份，保障他們的勞工權益。