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2022年11月27日
港聞
新聞資訊
外賣車手政總外慢駛遊行 不滿外賣平台欠監管
【有線新聞】一批外賣車手慢駛遊行，不滿缺乏勞工保障。
十多名外賣平台車手駕駛貼上訴求的電單車，在政府總部外慢駛遊行，之後由工聯會代表陪同拉起橫額請願，不滿外賣平台缺乏監管、單方面更改收入計算方程式。
有人報稱過去一年收入減半，要求確立外賣員受僱身份，保障他們的勞工權益。
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