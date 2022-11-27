消防處下月起到校推中式步操及升旗儀式　為期三個月　楊恩健：可提高愛國情懷

【有線新聞】消防處舉行中式步操訓練計劃啟動禮，下月起會到黃大仙區的學校推廣中式步操，期望提升青少年國民身份認同。

這班中小學生來到消防及救護學院，跟消防員學習中式步操。這個妹妹舉錯左手，是右手才對的。

有學生說，之前在學校已學過中式步操，今次就有消防員「專業」指導。Eunice：「對中式步操認識了很多，例如認識了如何向左、向右轉，要立正、敬禮。」

協助教授的儀仗隊說，中式步操對學生來說，最大挑戰是專注力。消防處儀仗隊領隊葉泰逸：「訓練消防員或紀律部隊較嚴格，最初在基礎動作上斟酌、雕琢，如果小朋友可能讓他們做多點，原來他們做到、他們有成功感才有興趣做下去，做完動作如敬禮，做完後很整齊、很俐落，稱讚或鼓勵一下他們。」

紀律部隊已經由英式步操轉為中式步操，消防處處長楊恩健相信有助提高愛國情懷。楊恩健：「以前英式步操時，我們沒有加入升國旗、奏國歌的元素，現時我們每次訓練都會有升國旗、奏國歌，這個環節肯定會令他們加強對國民身份的認同及愛國情懷。」

消防處下月初會派儀仗隊和消防及救護青年團，每星期到黃大仙區中小學教授師生中式步操及升旗儀式，為期三個月，之後可能再擴展到其他區學校。