台維斯盃網球賽　加拿大反勝意大利闖決賽

【有線新聞】台維斯盃網球賽，加拿大取得另一個決賽席位，四強反勝意大利，會與澳洲爭冠軍。

紅衫的加拿大，從未贏過台維斯盃，最好成績是2019年得亞軍。

要與意大利爭入決賽，世界排名18的沙普華路夫打頭陣，鬥排名比自己低27位的桑尼高，一鬥便鬥了逾3小時。

雙方首兩盤都要鬥到決勝局，沙普華路夫第一盤輸細分4比7，第二盤贏細分7比5。

鬥到決勝第三盤，鬥耐力亦要鬥心態，沙普華路夫關鍵時刻失誤，成為致命傷。

全場8次發球雙錯誤，包括第10局的這一球，結果輸4比6，盤數輸1比2，加拿大場數落後。

意大利贏過一次錦標，不過已是上世紀的1976年，僅20歲的慕斯迪，第二場面對，世界排名第6的安格艾利亞森，處處受制於對手。

全場12球ACE，是對方的4倍，保住所有發球局，亦兩次成功破發，安格艾利亞森連贏兩盤6比3、6比4，加拿大場數扳平。

兩隊要以決勝第三場分高下，加拿大派出艾利亞森與普斯比斯，鬥貝蘭天尼與霍尼利，第一盤鬥到決勝局，贏細分7比2，先贏一盤7比6。

第二盤更憑第11局破發，再贏7比5，盤數贏2比0，加拿大場數反勝2比1，近三屆以來，兩度打入冠軍戰。