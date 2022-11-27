中華游樂會第74屆全港網球公開賽　王康傑苦戰三盤挫黃俊鏗封王

【有線新聞】中華游樂會第74屆全港網球公開賽，王康傑苦戰三盤擊敗黃俊鏗，奪得男單冠軍。

日前合作取得雙打亞軍，由拍檔變成對手，開局互破發球局，白衫的王康傑，第8局再把握到機會破發，先贏6比3。但第二盤被黃俊鏗以6比4扳平盤數。

決勝第三盤王康傑把握力較好，再贏6比4，繼去年決賽後，再以盤數2比1擊敗黃俊鏗，第四度封王。