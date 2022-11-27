i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年11月27日
體育
新聞資訊
中華游樂會第74屆全港網球公開賽 王康傑苦戰三盤挫黃俊鏗封王
【有線新聞】中華游樂會第74屆全港網球公開賽，王康傑苦戰三盤擊敗黃俊鏗，奪得男單冠軍。
日前合作取得雙打亞軍，由拍檔變成對手，開局互破發球局，白衫的王康傑，第8局再把握到機會破發，先贏6比3。但第二盤被黃俊鏗以6比4扳平盤數。
決勝第三盤王康傑把握力較好，再贏6比4，繼去年決賽後，再以盤數2比1擊敗黃俊鏗，第四度封王。
上一條影片
侯友宜高票劍指2024年大選 民進黨高嘉瑜：網軍惹怒中間派
下一條影片
不滿亞博購物展欠接駁巴人流少 參展商抗議促回水 主辦方稱疫下有調整
客戶服務
熱門
百億跨灣大橋將啟用 記者發現橋墩裂縫、螺絲移位 工程師：理論上不該收貨
不滿被迫簽婚前協議 河北女懷孕5月憤而墮胎、嬰屍送男家
26歲男子九龍塘東鐵月台遭列車撞倒 送院不治
一線搜查｜蛋撻王港鐵運撻皮無遮掩 事件曝光後店方道歉：我們錯了 網民拒領情
Visit Japan Web最新版本使用教學 填完入境日本可快速通關｜附實體卡填寫方法