26歲男子九龍塘東鐵月台遭列車撞倒　送院不治

【有線新聞】東鐵綫九龍塘站，傍晚有乘客在月台邊被列車撞倒昏迷，送院後不治。案件列作自殺案處理。

警員在月台巡查，找職員了解事發經過。

晚上7時許，一名26歲男子在東鐵綫九龍塘站往上水方向月台候車期間，身體突然向前傾，被一列正入站的列車撞倒反彈，倒臥月台昏迷，有乘客報警，傷者送往廣華醫院搶救後不治。