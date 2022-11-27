返回
按輸入鍵開始搜尋

26歲男子九龍塘東鐵月台遭列車撞倒　送院不治

【有線新聞】東鐵綫九龍塘站，傍晚有乘客在月台邊被列車撞倒昏迷，送院後不治。案件列作自殺案處理。
警員在月台巡查，找職員了解事發經過。
晚上7時許，一名26歲男子在東鐵綫九龍塘站往上水方向月台候車期間，身體突然向前傾，被一列正入站的列車撞倒反彈，倒臥月台昏迷，有乘客報警，傷者送往廣華醫院搶救後不治。
上一條影片 世界三人籃球巡迴賽香港大師賽　烏克蘭的高積勝出投籃賽
下一條影片 港大內地生貼文宣悼烏魯木齊大火死難者　校方報警
客戶服務