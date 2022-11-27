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2022年11月27日
體育
新聞資訊
世界盃E組 日本0:1哥斯達黎加；F組 比利時0:2摩洛哥
【有線新聞】世界盃E組，日本0比1不敵哥斯達黎加。
半場互無紀錄。日本換邊後，有守田英正勁射，被拿華斯擋走。
日本在81分鐘失守，富拿熨射，打破僵局，哥斯達黎加今屆第一次中目標的攻門，就有進帳。
日本尾段圍攻，未能攻破拿華斯的十指關，結果輸0比1，最後一輪鬥西班牙。哥斯達黎加對德國。
F組的上屆季軍比利時不敵摩洛哥。73分鐘沙比利，左路的罰球，直接彎入，摩洛哥打破僵局。
補時兩分鐘，阿布基拉撞射掛網，摩洛哥贏2比0，自1998年後再在決賽周贏波。
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