世界盃E組　日本0:1哥斯達黎加；F組　比利時0:2摩洛哥

【有線新聞】世界盃E組，日本0比1不敵哥斯達黎加。

半場互無紀錄。日本換邊後，有守田英正勁射，被拿華斯擋走。 日本在81分鐘失守，富拿熨射，打破僵局，哥斯達黎加今屆第一次中目標的攻門，就有進帳。 日本尾段圍攻，未能攻破拿華斯的十指關，結果輸0比1，最後一輪鬥西班牙。哥斯達黎加對德國。