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2022年11月27日
體育
新聞資訊
港超聯 理文3:1晉峰
【有線新聞】港超聯，理文主場3比1擊敗晉峰。
張憙延瞄準拉出一條拋物線，笠過晉峰門將羅澔陽入網，黃衫的理文20分鐘開紀錄。這位22歲新秀5分鐘差點又得手，但被曾仲楠護空門。
半場一球在手，理文換邊後再施壓，鄭兆均逼甩葉卓文，加維蘭受惠，禁區頂熨射入網，理文61分鐘領先2比0。
這位西班牙前鋒3分鐘後交出助攻，回後鄭兆均射近柱入網，理文擴大至3球優勢。
82分鐘還要打多一人。晉峰的曾仲楠侵犯洛迪古斯，兩黃一紅被逐。
十人應戰的晉峰補時兩分鐘，靠後備入替的黃偉國「破蛋」。但理文仍贏3比1，以較佳對賽成績力壓傑志、排榜首。
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