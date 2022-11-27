英國政府擬收緊留學限制減移民

【有線新聞】英國政府計劃收緊留學限制，以減少移民人數。

唐寧街發言人表示，政府正考慮限制外國學生入讀「低質素」學位，以及攜眷到英國，但未有詳細解釋。計劃源於最新數據顯示，淨移入英國的人數，截至今年6月的一年間攀升至破紀錄50萬人。