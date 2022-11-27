伊朗擬向FIFA投訴美國展示無國徽伊朗旗

【有線新聞】伊朗足總準備向國際足協投訴美國在網上展示不正確的國旗。

美國與伊朗周二將於世界盃分組賽對壘，美國隊數天前在社交帳戶用圖像交代組內形勢，其中伊朗國旗沒有展示中央四新月及劍形、並代表「真主」一詞的國徽；但美國足總網頁則用了官方的伊朗國旗。美國隊發言人稱，要展示支持伊朗婦女爭取基本人權，但往後會恢復使用官方徽號。

伊朗足總批評美方做法違反國際法及道德，會透過國際足協問責，質疑美方想影響國家隊表現。