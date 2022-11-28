加拿大出台新印太戰略聚焦中國影響

【有線新聞】加拿大公布新的印太戰略，聚焦中國的影響。

戰略文件指，中國是日趨具破壞性的全球強國，尋求重塑國際秩序，以變成更縱容違背加拿大價值觀及利益的環環；但強調撥出更多資源應對中國之餘，會與中方合作應對氣候變化及貿易議題。

文件又提出撥款26億加元，增加加拿大在印太區內的軍事部署及網絡安全，並收緊外國投資規則，以保護知識產權及預防中方國企搶去關鍵礦產資源；形容加方做法是基於實際，並眼睛雪亮地評估中國現時情況。