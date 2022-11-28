復必泰二價疫苗｜首日逾1.1萬人預約接種　楊何蓓茵：正研究視作第三針

【有線新聞】復必泰二價疫苗已開放預約接種，首日有逾1.1萬人預約，政府說是預期之內。有藥劑師建議，放寬讓市民自由選擇接種二價疫苗，政府就說要視乎整體接種情況。

復必泰二價疫苗周四起可以接種，當作是第四針或者是曾經確診的第三針。至於會否考慮將二價疫苗，當作第一至第三針的選擇，政府說會研究。

公務員事務局局長楊何蓓茵說：「現時香港大部分人已接種兩針，兩針比率達到接近93%、三針比率達82%。有些人是打第三針後再感染，毋須打第四針，中間的差額是多少，能否讓第三針接種（二價），要再視乎進程。」

有藥劑師建議當局放寬接種二價疫苗。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明說：「二價疫苗針對Omicron及變異分支，較一價（疫苗）好。雖然一價也能對抗分支，但比較弱。如果打了科興，也可以考慮第三針、第四針轉打二價疫苗。長者只能第四針打二價，建議第三針也可以打二價，甚至完全未打針的人，如果家人擔心。當然政府專家委員會研究，但新加坡完全未打過疫苗，也可以直接打二價。」他說近期多了市民外遊，預計接種二價疫苗的需求大。如果反應好，首批77萬劑可能不夠用，而政府說已共採購190萬劑，足夠應付需求。