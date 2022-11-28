逾九成聲請人上訴延長留港免遣返　保安局計劃更新遣返政策

【有線新聞】本港目前有近15,000名免遣返聲請人，逾一半人即使被拒留港，但因多次就決定申請上訴，進入司法程序而無法遣返。保安局計劃更新遣返政策，防止聲請人濫用司法覆核，延長非法留港時間。

緊急應變隊由32名入境處人員組成，負責應對羈留中心內的衝突。中心羈柙的都是免遣返聲請人，當中有很多是已出獄，以往犯過嚴重罪行、搶劫、販毒、謀殺、案情較嚴重的。青山灣入境事務中心最多能容納500名羈留人士，但是因為疫情，有樓層要空出用作隔離。目前這裏大約有300人被羈留，沒有被羈留的聲請人會獲發俗稱「行街紙」的擔保書，可以暫時留港。不過所謂暫時，都要以年計，因為超過九成聲請人被入境處拒絕留港後，會向酷刑聲請上訴委員會提出上訴，即使被拒，亦會上訴至高等法院或終審法院。差不多只有1%的人申請被確立，即是說大約九成人不是，不是聲請如他們所說會受到逼害。

入境事務處副處長戴志源說：「不獲確立的聲請人，目的我們相信想逗留在香港找工作，甚至黑工，明顯他們會透過濫用司法程序逗留。」

保安局打算更新遣返政策，當高等法院原訟庭拒絕聲請人的司法覆核許可申請，入境處便可遣送他們離港。

戴志源說：「這是一個方法。看如何在冗長的司法程序中，我們嘗試找一個平衡點，又可以滿足到法律要求，又滿足到很高的公平要求，讓聲請人提出申請。現時只審核第一階段後，便會立刻帶他們核實身份。」

入境處目標在今年內能遣返1,000名被拒留港的聲請人，明年內希望能遣返1,200人。