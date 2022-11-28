許正宇專訪｜稱「幣災」顯監管重要　稱有家族辦公室受港藝術文化吸引欲投資

【有線新聞】財經事務及庫務局局長許正宇接受本台專訪時指，政府公布虛擬資產政策宣言後遇上「幣災」，正好反映監管的重要性。他出訪東南亞期間，又發現有家族辦公室很有興趣來港投資。

政府上月底宣布虛擬資產發展政策宣言，隨即遇上加密貨幣平台倒閉、客戶資產被挪用，甚至「幣災」。

財經事務及庫務局局長許正宇接受本台專訪時指，大跌市才反映到監管的必要性。許正宇：「過去一段時間很多監管，可能更偏重從反洗錢或支付的角度，但我們監管的出發點是整全的，也包括投資者保障及金融穩定角度。對一些虛擬資產的交易平台設有包括如內部控制、客戶資產分割等重要元素，令她們受到一定規管，所以正是在這時間下很適合做這件事。大家知道問題出在哪，我們正對症下藥拿出相應規管措施。」他說現時有八間資產管理公司獲准以基金投資這類資產，持牌的虛擬資產交易所亦有兩間。

吸引外資方面也有成果，據報已有泰國的家族辦公室計劃來港設點。除了金融專業服務及稅務寬免，許正宇指吸引她們來港的，還有慈善活動及藝術文化生態。

許正宇：「到了第三、四代，可能她們想的不單是多賺錢，也希望錢花得有意義、投資得有社會效益。西九已有兩大博物館，一個與國家文化有關，另一個涉及現代藝術。這些藝術鑑賞也好，或接著明年巴塞爾藝術展的投資也好，也給予家族辦公室很大吸引力。她們作為一個家族，投資需求很多元化，不是錢這麼簡單。」他指有信心完成施政報告對家族辦公室的KPI，到2025年有200間的目標。