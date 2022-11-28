黎智英聘英御狀　律政司終極上訴遭駁回

【有線新聞】壹傳媒創辦人黎智英被控違反國安法的案件，聘請英國御用大律師抗辯，律政司不服上訴，終審法院駁回律政司的上訴許可申請。

英國御用大律師Tim Owen早前獲高等法院批准，來港代表黎智英在國安法案抗辯，終審法院上星期五開庭，處理律政司的上訴許可申請。

律政司一方曾經說黎智英面對勾結外國勢力罪，可能涉及國家機密，國安法列明，要防範危害國安的罪行，海外大律師參與案件可能會構成危險。

終審法院職員在門外派發判詞，由首席法官張舉能、常任法官李義及霍兆剛撰寫。 這宗案件源於英國御用大律師Tim Owen獲高等法院批准來港，代表黎智英在國安法案抗辯，律政司不服向終院申請上訴許可。 判詞說，律政司申請上訴許可至終院時才改變論點，指國安法來自大陸法系，英國御用大律師貢獻有限，亦無法有效履行，保守國家秘密的責任，要防止任何人嘗試利用法律程序，損害國家安全。 終院說，這些論點引發大量其他爭議，中級上訴程序未曾審視過，亦未有證據支持，包括為何應該無差別地全面禁止海外大律師，參與所有國安法案件的抗辯？為何個別個案獲批聘用海外大律師，會導致外國勢力干預特區事務？ 律政司陳詞時亦未有提出，黎智英案如何涉及國家秘密，而海外大律師無法履行保密責任。 終院認為這些議題，應該一早在下級法庭妥善提出，按事實基礎探討，而不是在申請上訴許可至終院時，才提出這些無實質支持的新觀點。 根據過去的原則，上訴時准許提出這類新論點，有可能對另一方造成不公，亦會妨礙法院在上訴時，作出有效裁決的能力，所以駁回律政司的上訴許可申請。 終院同時指出律政司憂慮，「判決會成為不良案例」是不成立，因為今次拒絕批出上訴許可，只針對個別案件，不會構成先例。 黎智英一方反駁，律政司只著眼一國兩制中內地的一制，而香港正正因為實行兩制，才需要海外大律師協助。