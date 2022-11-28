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香港壁球公開賽　何子樂挫隊友馮靖晞晉級女單次圈

【有線新聞】香港壁球公開賽相隔三年復辦，港隊的何子樂旗開得勝，女單首圈直落三局過關。
白色裙的何子樂，面對持外卡參賽的師妹馮靖晞，開賽就控制戰局，輕鬆先贏11比3。
陳善鈺沒有參賽，世界排名36的何子樂是排名最高的本地女子球手，第二局拉開5比1下，贏11比7，局數拉開到2比0。
五局三勝制的賽事，何子樂第三局沒有手軟，再贏一局11比5，用了25分鐘局數贏3比0，次圈要硬撼世界「一姐」、埃及的蘿雲歌雅。
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