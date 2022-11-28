黎智英案律政司終極上訴遭駁回　李家超將提請人大釋法

【有線新聞】行政長官李家超說會就終審法院駁回律政司上訴的裁決，向中央提請人大釋法。

李家超表示：「我將會在向中央人民政府提交的報告講及這個案件，並且建議提請全國人民代表大會常務委員會，根據香港國安法第65條作出解釋，以釐清以下問題，根據香港國安法的立法原意及目的，沒有本地全面執業資格的律師或大律師，可否以任何形式參與處理危害國家安全犯罪案件的工作。」

李家超表示：「在現行制度下，香港特區沒有有效方法可以排除海外律師或者大律師，因為他的國家利益而產生利益衝突，亦都沒有有效的方法，可以確保他不受外國政府組織或者個人施壓、脅迫或者操控，亦都沒有有效方法可以確保他們遵從香港國安法第63條，有關執業活動中知悉國家秘密、商業秘密和個人秘密的保密規定，我們目前沒有方法，可以排除這一方面的風險，因為這個原因所以提請人大去釋法。」

《基本法》和《國安法》列明法律條文的解釋權屬於全國人大常委會，回歸以來曾經五次釋法，一次由司法機構提請，兩次由特區政府提請，餘下兩次是人大主動釋法，包括2004年「政改五部曲」和2016年的議員宣誓風波，釋法需要經過全國人大常委會開會通過決議，未來最近的一個會議是下月，若有特殊需要，委員長可召開臨時會議。