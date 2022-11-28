黎智英案｜李家超將提請人大釋法　陳弘毅：釋法可補充

【有線新聞】基本法委員會委員陳弘毅說，海外律師極少參與本地訴訟，人大起草國安法時才未有提及，釋法可以作出補充。

陳弘毅表示：「其實外國律師參與個別案件訴訟，香港極少數案件才出現，可能起草未特別考慮情況，根據立法原意要防止外國干預，所以外國律師不宜參與，提出釋法主要係希望人大常委會作出補充。」

他稱：「案例係只有選擇香港執業資格律師，其實在世界各地都係咁，在美國訴訟都當然用當地執業，就算醫生都係，睇都要在香港有執業資格的醫生。」