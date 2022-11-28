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2022年11月28日
體育
新聞資訊
世界盃G組 喀麥隆3:3塞爾維亞
【有線新聞】世界盃G組，塞爾維亞被喀麥隆逼和3比3。
兩隊首輪都輸，今場合演入球騷。喀麥隆靠一個角球攻勢，卡斯迪列圖尾柱無人看管下射入，29分鐘領先。
塞爾維亞臨完半場連入兩球。補時1分鐘，柏夫洛域接應罰球頂入扳平。兩分鐘後，米連高域沙域禁區邊射近柱入網，塞爾維亞半場反先2比1。
換邊後8分鐘，米度域為塞爾維亞擴大比數，但未能維持到完場。
阿布巴卡後備入替，成為喀麥隆的奇兵。63分鐘笠射入網，一度被指越位，球證經VAR協助判入球有效。這位30歲射手，3分鐘後助攻卓普慕亭射入，喀麥隆逼和塞爾維亞3比3，兩隊取得今屆第一分。
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