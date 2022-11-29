播錯國歌｜警方邀亞欖會面　會長阿哈拉稱港府已接納道歉：是時候放下

【有線新聞】亞洲欖球總會播錯國歌事件，會長阿哈拉接受本台專訪說香港警方已邀請總會成員會面，他們會配合及尊重，又說港府已接納他的道歉，是時候放下。

錯播國歌引發風波，警務處處長蕭澤頤日前說不會放棄調查，亞洲欖球總會會長阿哈拉接受本台專訪說，香港警方已約見總會成員，他們會配合。亞洲欖球總會會長阿哈拉：「他們找了亞洲欖總的行政總裁會面，我們沒有被迫去見任何國家的警察，但為表尊重，我已指示行政總裁應邀會面，簡單回答所有問題，沒有事情需要隱瞞。」

一波未平、一波又起，港隊上周六對戰馬來西亞的比賽隊徽一度錯誤顯示為斯里蘭卡隊，約二十秒後才更正，阿哈拉説：「是一個配圖失誤，其他隊伍也有發生，很不幸但不是故意的。」

阿哈拉上周專誠由杜拜飛到香港與政務司司長陳國基會面，他重申事件是一次人為疏忽，港府在會面中已經表示理解，接受道歉，現在是時候放下事件，他説：「我親自向他道歉，確保事件並非故意，也沒有惡意或任何政治成分，那些都是虛構的假設，並非事實。他們滿意我的行動，總不能亞洲欖總會長特別訪問向你親自解釋都覺得不夠，陳國基也理解情況，他感謝我來訪，向我轉達了香港和中國人民的沮喪，我完全理解，這是我們如何繼續向前看，我們從錯誤中學習，決心向前走，忘掉過去繼續前行。」