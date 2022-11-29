人大釋法｜避談黎智英案就何條文釋法　李家超：由人大常委決定

【有線新聞】海外大律師能否參與國安案件，行政長官李家超已向中央提請人大《國安法》釋法。他說中央高度重視，會盡快處理，具體如何解釋或補充條文由人大常委會決定。至於原訂後日審理的黎智英案，律政司向法庭申請押後。

壹傳媒創辦人黎智英被控串謀勾結外國勢力，案件原訂星期四開審，黎智英獲准聘用英國御用大律師Tim Owen代表抗辯。

律政司上訴失敗，行政長官李家超隨即提請人大常委會釋法，李家超：「有了人大的釋法結果而去處理黎智英案是最適合，我亦相信這件事情是會在這樣的情況下進行，是最符合案件的利益以及我們整體法制上的利益。我得悉中央收到（特區提請釋法）兼且重視，會盡快處理，我感覺到中央在這事情上是高度重視。」

回歸以來五次釋法，無論是政府、終審法院提請，抑或人大常委會主動釋法都有明言是解釋《基本法》哪一條，今次是首次尋求解釋國安法，根據《國安法》第65條，即是法律解釋權屬於全國人大常委會，政府要求按「立法原意和目的」解釋沒有本地全面執業資格的海外律師能否參與國安案件。

李家超被問到實際要解釋哪一條條文，抑或補充條文，甚至修改條文，就說由人大常委會決定。「我提請的釋法將如何處理是人大常委會的特權及絕對權力，現階段我只要求釋法去回應我的疑問，最終會如何釋法是人大常委會的決定。」

終審法院首席法官張舉能沒有回應傳媒提問。司法機構回應說，尊重行政長官提請釋法，以釐清問題。