簡約公屋｜首批1000單位最快下年度落成　造價321億　租金為同區新公屋九成

【有線新聞】施政報告提出興建三萬個簡約公屋單位，供輪候公屋三年或以上的人申請。政府公布首階段四個選址，全部位於新界，包括屯門及蓮塘尾。

最先四個簡約公屋選址全部在新界，當中兩幅在屯門，包括輕鐵青松站旁邊約0.8公頃土地，另一幅約2.6公頃就在菁田邨欣寶路一帶，其餘兩幅在蓮塘尾邁爾豪園對面，大約2.8公頃地。

元朗攸壆路即錦繡花園入口外一幅最大，有約8.9公頃。

政府說，仍在市區物色合適的用地，目標明年上半年公布詳情，預計建築工程2023/24年度展開，最快下個年度有超過1000個單位落成。

政府會主導整個項目的營運及管理，同時透過協作模式，邀請具經驗的機構參與。

租金方面，會是同區新落成傳統公屋約九成，以新界為例，現時傳統公屋月租約1760元，簡約公屋就會約1580元。

房屋局建議明年第一季向立法會申請一筆過撥款，合共約321億元，用來應付未來五年，興建三萬個簡約公屋單位的研究，設計及工程等費用，房屋局副局長會領導專責小組負責協調各項工作。