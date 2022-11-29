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2022年11月29日
體育
新聞資訊
泰國田徑錦標賽 港隊首日取得1金1銀1銅
【有線新聞】泰國田徑錦標賽，港隊在首日取得1金1銀1銅。
金牌得主是男子跳遠的高澔塱，決賽跳出7米87奪金，刷新個人最佳成績。
男子100米決賽，以首名晉級的石錦程，跑出10秒63獲得亞軍。
17歲小將朱洛言在男子1500米摘銅，並以4分07秒51改寫個人最佳時間。
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