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2022年11月29日
港聞
新聞資訊
大角咀海富苑男子頸傷不治 走廊曾傳呼救聲 有人一度爬出窗外
【有線新聞】大角咀海富苑發生謀殺案，一名男子頸部重傷，送院後不治。
64歲男子頭及頸有多處傷痕，由救護車送到廣華醫院搶救；涉嫌傷人的男子一度爬出窗外，獲救後亦要送院。警方傍晚六時許接報，海富苑海欣閣樓上單位走廊傳出呼救聲，警員到場發現一名男子昏迷倒地，頸部大量出血；同時發現有人爬出窗外，消防及談判專家到場，協助將他救起。警方正調查案件。
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