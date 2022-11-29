大角咀海富苑男子頸傷不治　走廊曾傳呼救聲　有人一度爬出窗外

【有線新聞】大角咀海富苑發生謀殺案，一名男子頸部重傷，送院後不治。

64歲男子頭及頸有多處傷痕，由救護車送到廣華醫院搶救；涉嫌傷人的男子一度爬出窗外，獲救後亦要送院。警方傍晚六時許接報，海富苑海欣閣樓上單位走廊傳出呼救聲，警員到場發現一名男子昏迷倒地，頸部大量出血；同時發現有人爬出窗外，消防及談判專家到場，協助將他救起。警方正調查案件。