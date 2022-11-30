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2022年11月30日
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香港外國記者會獲政府批續租 年期七年減至三年、增保障國安條款
香港外國記者會獲政府批續租 年期七年減至三年、增保障國安條款
【有線新聞】香港外國記者會位於中環的會址獲政府批准續租三年，新租約加入保障國安條款。
外國記者會會址位於中環下亞厘畢道二號，屬於政府物業，租約原本明年1月1日到期。政府說，經仔細考慮，決定以市值租金批出為期三年的新租約，明年1月2日生效。新租約除了有別以往較長的續租年期七年，亦加入了保障國家安全和充分保障政府權益的條文。
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