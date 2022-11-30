理大生認煽動分裂國家罪判囚五年　上訴刑期被駁回

【有線新聞】理大學生呂世瑜違反國安法判監五年，由於國安法條文設有最低刑期，認罪無法獲全數刑期扣減。他提出上訴被高等法院駁回，維持原判。判詞指無論法庭給予多少扣減，對於「情節嚴重」罪行，最終刑期不能低於最低刑期。

25歲的呂世瑜早前承認在網上出售胡椒彈球槍及在Telegram發布港獨文宣、煽動他人分裂國家罪。他認罪後，刑期扣減至三年八個月，但控方指出國安法列明「情節嚴重」類別，最低刑期為五年，法官最後改判五年。

呂世瑜就刑期上訴被高等法院駁回，判詞指他所干犯的罪行被正確界定為「情節嚴重」類別，即使國安法第33條列明在一些情形下，可以對被告從輕、減輕處罰，但對「情節嚴重」罪行，無論法庭給予多少扣減，最終刑罰都不能低於，強制性五年監禁的最低刑期。上訴庭亦認同原審法官裁斷被告的罪行是「情節嚴重」類別中罪責較輕，以五年六個月為量刑起點是合理範圍，因此不會干預。

而在國安法框架下，並非所有求情因素適用於判刑，包括認罪，否則有違國安法防範、制止及懲治，以維護國家安全的首要目的。

另外判詞又提到律政司打算援引內地判刑法律去詮釋國安法，但上訴庭認為針對此案沒有需要。