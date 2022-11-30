林世雄：研究要求港鐵按事故嚴重程度考慮發放花紅

【有線新聞】運輸及物流局局長林世雄表示，會研究要求港鐵向管理層發放花紅時，應考慮服務表現，包括曾否出現嚴重事故。

新界東北（新民黨）李梓敬：「港鐵發生事故有罰款機制，去年只罰千多萬，最多一年都只是八千多萬。港鐵作為賺錢多的公司，（罰款）其實是很少。如果港鐵發生意外，罰款不由公司負責，而是罰負責的港鐵高層。

運輸及物流局局長林世雄：「每年會要求港鐵公司慎重考慮，每年向管理層職員發放與表現相關的薪酬時，考慮嚴重服務延誤事件情況、責任。對於發放與表現掛勾的薪酬方面，要不要研究，我們會做。」