丘應樺專訪｜港台與政府新聞處角色沒重疊　新大樓要長遠計劃　非「胎死腹中」

【有線新聞】商務及經濟發展局局長丘應樺接受本台專訪說，香港電台及政府新聞處的角色及功能不同，又指港台新大樓仍然研究中，不能說是「胎死腹中」。

新廣播處長10月初履新，連續兩位政務主任空降港台，部分時政節目停播。商務及經濟發展局局長丘應樺接受本台專訪時說，港台製作節目是根據守則，又說可以考慮多製作宣傳愛國教育的節目。

商務及經濟發展局局長丘應樺：「（主持：現時要宣傳政府資訊或訊息已有政府新聞處，港台的角色及定位是如何？）政府新聞處與港台的角色是兩個不同的功能，一個是製作電視台的節目，一個是政府新聞處、一個官方的喉舌，所以兩個是沒有重疊，大家做不同角色。製作節目有製作節目的方法及手法，令資訊更入屋。」

要製作節目也要有硬件配套，港台電視大廈及廣播大廈沿用至今超過4、50年，政府零九年提出重置新廣播大樓，說了10多年，丘應樺說仍然研究中：「（主持：研究了這麼久都未有定案是否已是胎死腹中？）又不能這樣說，每一個項目都要看得很清楚，究竟你的選址、往後的長遠發展是如何，都要經研究才可作決定。」

免費電視及聲音廣播牌照正進行中期檢討，政府早前在立法會說會研究加入條款，要求持牌機構不得危害國安，丘應樺：「（主持：會否擔心業界會有個想法，憂慮自己會誤墮法網，從而最後影響新聞自由？）每一個廣播機構他們也有做節目的自由，但在自由中也要守法。」

丘應樺說完成中期檢討後，會再交予特首及行政會議討論。