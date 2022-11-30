日美藥廠合研認知障礙症新藥　改造抗體助緩大腦退化　副作用涉輕微腦出血

【有線新聞】由日本和美國藥廠合作研發針對認知障礙症的新藥，發表臨床測試報告顯示，新藥有助減慢認知退化，但有參與測試的病人死亡，令新藥的安全性備受關注。

認知障礙症不是正常老化，而是腦細胞因為病變急劇減少，令患者逐漸喪失認知能力，包括記憶、語言、計算和決策能力等。這個病暫時無法根治，大腦的退化不能逆轉，只能拖延。

最新進展來自日本衛采和美國渤健共同研發的新藥，針對認知障礙症之中最常見的阿茲海默症。近日正式發表第三期臨床測試的完整報告，近1,800個病人參與和安慰劑組別相比，獲處方新藥的病人認知退化速度減慢近三成，新藥的關鍵成分是一種經過改造的抗體，可以指揮免疫細胞攻擊大腦積聚的澱粉樣蛋白，是首次有藥物明顯減慢大腦退化。

至於副作用，有一成三病人出現輕微腦出血，但比較受爭議的是至今有兩位服用過新藥的病人死亡，但兩人本身也因為其他病正在服用薄血藥，衛采表示不應該將其死亡歸咎於新藥。

美國食品及藥物管理局正加快審批這款新藥，最快明年1月有結果。