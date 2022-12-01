世界盃｜阿根廷2比0波蘭攜手出線　美斯12碼宴客

【有線新聞】世界盃C組，阿根廷最後一輪贏波蘭2比0，反壓對手得到首名雙雙出線。這支兩屆冠軍會與澳洲爭入半準決賽。

美斯在禁區被門將施捷斯尼侵犯，視像助理裁判請示球證翻看重播，判定是12碼。阿根廷鬥波蘭由39分鐘這個判決開始，職業生涯第999場比賽，這位阿根廷隊長親自主理但射失。出線還是出局，阿根廷的命運都掌握在自己手上。贏，彷彿就是唯一出路，換邊後未夠兩分鐘機會來了，麥阿里士打接應拿侯爾摩連拿傳送，禁區第一時間撞射入網，阿根廷打破僵局，艾華利斯67分鐘，禁區妙射得手，阿根廷結果贏2比0，最後一刻死裡逃生。

3戰得6分贏得C組第1，落敗的波蘭仍然能夠笑到最後，因為競爭對手之一墨西哥贏得不夠多。兩輪後排榜尾的墨西哥亦希望絕境求生，面對贏過阿根廷的沙特阿拉伯，亨利馬田換邊後兩分鐘先開紀錄路爾斯查維斯5分鐘後罰球直射入網，墨西哥擴大比分，只要再搶一球就可以反壓波蘭過關。偏偏夏榮羅辛奴及烏利爾安度拿兩個入球都被指越位在先，更在補時階段被對方的艾達沙尼入球，即使墨西哥贏2比1，但因為得失球不及同得4分的波蘭，仍然只能接受與沙特雙雙出局的命運。