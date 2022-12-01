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被指引發望月樓群組　國泰兩空中服務員違防疫規例罪成今判刑
【有線新聞】被指引發望月樓群組的兩名時任國泰空中服務員違反防疫規例罪成，將於今日判刑。
被告黃昱龍及劉諾宏由囚車押送到東區裁判法院，兩人去年12月返港後隔離期間，涉嫌違規聚餐和外出，其中劉諾宏與親友曾到又一城望月樓用膳，被指引發感染群組。被告代表律師求情時形容，兩名被告已失去所有東西包括工作，要再從事空中服務員亦似乎不可能，他們不熟悉條例，當時相信並無違法，希望法庭判處罰款或緩刑。
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