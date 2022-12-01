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江澤民逝世︱聯合國安理會全體起立默哀 古特雷斯：中國加入世貿是標誌性成就
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2022年12月01日
兩岸國際
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【有線新聞】聯合國秘書長古特雷斯對前國家主席江澤民逝世，表示深切悲痛。
古特雷斯表示江澤民任內堅定不移地倡導國際參與中國取得的巨大經濟進步，以及中國成功加入世界貿易組織，是他的標誌性成就，古特雷斯提到自己擔任葡萄牙總理期間與江澤民合作，確保澳門主權順利移交中國，代表聯合國向江澤民的家人、中國政府和人民致以誠摯慰問。
聯合國安理會開會前全體先起立默哀，中國副代表耿爽稱將向中國政府、全體人民，還有江澤民的遺屬轉達各國哀悼和慰問，又指江澤民生前對推動中國與全球合作有傑出貢獻，愛爾蘭、挪威、俄羅斯、阿爾巴尼亞、墨西哥及阿聯酋各自發言時再次致哀，美國、英國及印度則未有另作補充。
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