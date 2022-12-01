部分小學今起恢復全日面授課　有學生未適應見老師：除口罩樣子不禁會笑

【有線新聞】疫情近三年，小學都是半日面授為主，有小學學生兩針接種率達九成，申請恢復全日制，一班學生適應如何？

這班小三同學第一次在學校食午餐，三年級學生Kaylee︰「家中的食物較煎炸，學校有菜有肉。較喜歡全日制，因為更多時間學習，較多時間與別人相處。」三年級學生Matt︰「有少少未能適應，未能適應是見到老師，除下口罩的樣子令人不禁會笑，老師的樣子比較可愛。」

一、二、三年級的學生第一次上全日制，校方相信不難適應。聖公會聖紀文小學小學校長馬俊江︰「等於以前幼稚園升上小學，其實很快已經適應。所以我不太擔心，即使每一堂課節，正如我剛才所言，由每節25分鐘轉為35分鐘，多了10分鐘，老師反而在教學安排、節奏上更加靈活及有彈性，安排更多更有趣學習活動去體驗。」

有小學諮詢家長意見後，即使全校學生接種率超過八成都維持半日面授。這間學校就計劃等到明年九月才恢復全日制。仁濟醫院趙曾學韞小學校長陳奕鑫︰「八月時教育局宣布全年半日制，許多家長計劃下午行程時，學生的學習活動已安排好了，包括有興趣班、課後增潤班，學校都會安排相關課程讓學生下午學習，他們不希望打亂今年的計劃和節奏。」

校長又表示，疫情令學界反思學習模式，恢復全日制後會改革時間表，例如下午取消部分學科的課堂，讓學生多參與課外活動。