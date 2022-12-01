即日起二價疫苗可作第四針　至今逾3萬人預約　有市民為外遊接種

【有線新聞】市民即日起可打二價疫苗作第四針。公務員事務局局長楊何蓓茵說至今逾31000人預約接種。

在荔枝角公園疫苗接種站早上來接種二價疫苗的市民不多，有市民說因快將外出旅遊前來接種疫苗，即使受感染可望減輕病情。

市民謝小姐：「純粹自己想接種（二價疫苗都算是較新的疫苗，會否擔心有些副作用？）預計一定有副作用，但至少萬一受感染，病情應相對輕微，去外國亦有一定風險，反正稍後可能也要接種，不如現在先接種。」翟先生︰「下星期就飛往外地，所以打了會安全一點，它是可針對Omicron變種病毒。（是否擔心外國疫情較嚴重？）應該是韓國、日本都較嚴重，不過不打緊，多接種一針較心安理得。」