江澤民逝世︱中聯辦設靈堂　特首官員等三鞠躬禮致祭　市民排隊弔唁

【有線新聞】中聯辦設靈堂供各界弔唁前國家主席江澤民，行政長官李家超、全國政協副主席梁振英、中聯辦主任駱惠寧等到場鞠躬，大批市民亦帶同鮮花悼念。多個中央駐港機構、政府建築物下半旗誌哀。

前國家主席江澤民周三逝世，本港主要政府建築物下半旗誌哀，中聯辦及外交部駐港特派員公署亦下半旗。

中聯辦在大樓內設置靈堂供各界前往弔唁，靈堂中央是江澤民的遺照，並掛上「沉痛悼念江澤民同志」橫匾。行政長官李家超、全國政協副主席梁振英、中聯辦主任駱惠寧、前行政長官林鄭月娥、主要官員和立法會議員等下午到場致祭，各人向江澤民遺照行三鞠躬禮。全國政協副主席董建華委託親屬獻花圈。多名政界人士亦到場悼念。

全國人大常委譚耀宗：「今日懷住沉痛心情到這裡、中聯辦，悼念已故的江澤民主席。在他領導下，我們在回歸過程中很順利，成立特別行政區也很順利，其後他多次來港訪問與香港各界廣泛接觸，所以大家都對他留下深刻印象。他這一次離開我們，我們永遠懷念他對國家作出的偉大貢獻。」

中聯辦外放有弔唁冊，不少市民手持鮮花排隊弔唁，有人更手持江澤民遺照。市民唐先生：「他是一位我們非常尊重和敬佩的領導人。我們兩人都是上海交通大學畢業的學生，對我們來說都是學長。當然他對整個國家發展都作出很大貢獻。」市民吳女士：「他在開放來說，他是做得屬於前的領導人，怎樣都要來叩一個頭。」

中聯辦設的靈堂，早上9時半至12時和下午2時半至5時半開放，直至追悼大會之日。弔唁人士要提前電話預約，並要有快測陰性或24小時內核酸陰性證明。