單日確診破萬　疫情持續升溫　當局指防疫不排除走「回頭路」

【有線新聞】本港新型肺炎確診重上一萬宗，單日新增10137宗，多15人死亡。當局說疫情持續升溫，面對其他病毒和流感夾擊，現階段不宜再放寬防疫措施，甚至不能排除要走回頭路。

確診再度突破萬宗，重上近三個月高位，單日新增10137宗，本地個案佔大多數。疫情自上月中逐步升溫，本地感染按周多8%，死亡個案亦顯著增加。污水監測人均病毒含量，已經回到今年3月的高水平。當局說現時不適宜放寬社交距離措施及入境限制。

醫務衞生局副局長李夏茵：「沒人想走回頭路，但我們都應該要知道情況究竟如何，不會因為堅持不走回頭路，情願市民有傷亡、身體健康受損。這刻我們仍然認為沒需要收緊，但如果情況真的惡化，例如好像有些地方、如加拿大，如果有另一種病毒，例如新冠病毒加流感，再加上RSV（呼吸道合胞病毒感染）。我們要再收緊並非因為新冠，可能因為有其他因素導致，我們不會完全排除這個可能，不過這刻未到這地步。

一名5歲男童星期一快測陽性，兩天後送大埔那打素醫院，再轉到威爾斯親王醫院兒科深切治療部，出現腦水腫，情況危殆，病發前兩星期打一針復必泰，過去健康良好。

李夏茵：「他只是打了一針，是個別個案，都未打齊針。其實正正問題是這樣，我們年輕的你打齊針，即使有確診風險相對低，因為你本身保護力強，你可能都會確診，但不會導致入深切治療部，但一老一幼同樣都確診有病毒，可能反應沒你那麼好。」

李夏茵被問到兒童接種率偏低，會否再收緊疫苗通行證要求，她說措施實施不久，要時間觀察成效。