西營盤皇后大道西桂香街重建　料2032年落成　市建局未透露收購預算

【有線新聞】市建局公布西營盤皇后大道西／桂香街重建項目，佔地約1,300平方米，重建後提供180個住宅單位，預計2031至2032年完工。市建局不透露預算斥資多少，說沒有水晶球預測出價時的市道。

職員到重建範圍貼通告，宣告這些60年樓齡舊樓即將完成使命。市建局公布西營盤皇后大道西／桂香街重建項目，佔地1,295平方米，重建後可提供180個不小於300呎的住宅單位。項目鄰近另一個重建中的市建局項目，中間是崇慶里兒童遊樂場，今次重建會預留150平方米作休憩空間，擴闊公園面積，市建局相信兩個項目會產生協同效應。

市區重建局總經理（規劃及設計）關以輝：「可將崇慶里公園，無論向北面、德輔道西，或南面、皇后大道西都可打通，令街坊無論在視覺上、行人暢達性及連接上，都可打通這個崇慶里公園。」

整個規劃程序預計需時9至12個月，2024年上半年向業主出價收購，受影響住戶約有100個、商戶約20個，市建局這次沒透露預計收購成本。

關以輝：「不是明天就出價收購，如果真的是明天出價，我可提供很實在數目，但剛才提到收購時間大約是2024年上半年，離現時還有一段距離，到差不多出價收購時才會估價」，「我們真的沒水晶球，估計2024年上半年物業市道是怎樣。」關以輝又說項目規模小，對市建局財政負擔不大。市建局即日起展開凍結人口調查，整個項目預計2031至2032年落成。