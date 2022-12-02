譚允芝指香港融合中外藝術文化、非文化沙漠

【有線新聞】香港故宮文化博物館董事局主席的譚允芝接受香港國際財經台節目訪問時說，香港融合中外藝術文化，不是文化沙漠。

譚允芝：「香港絕對不是文化沙漠，我們看到香港能培養世界級的管弦樂團、世界級的芭蕾舞表演，以及在國際獲獎的藝術團體。我們的藝術學校即使不是最好，也是來自其他地區的學生前來學習的最好學校之一。」