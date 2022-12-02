江澤民逝世｜政商界弔唁　譚惠珠：九七回歸安排有智慧　馮檢基讚開明

【有線新聞】中聯辦繼續設靈堂供各界弔唁前國家主席江澤民，政商界代表前往誌哀。基本法委員會副主任譚惠珠形容江澤民跟香港關係密切，九七順利回歸是很有智慧的安排。

陸續有市民帶同鮮花到中聯辦簽署弔唁冊，有人下跪。政商界代表到大樓內的靈堂弔唁，包括新世界發展行政總裁鄭志剛、新鴻基地產主席郭炳聯、東亞銀行執行主席李國寶等向江澤民遺照三鞠躬。

前人大常委范徐麗泰、基本法委員會副主任譚惠珠等都有到場。譚惠珠：「江澤民主席跟香港關係很密切。1989年後中英關係相當惡劣，中國在國際上受到很多壓力。在外交和中英談判方面，中國和英國結果都能將基本法完成，又將玫瑰園（計劃）完成，其中這段時候一定要有很多，很有智慧的安排才達到。」

民協主席廖成利和顧問馮檢基亦前來悼念，特別提到回歸前有民協成員獲中央委任為港事顧問。馮檢基：「江主席領導下容讓反對或不同意見人士，可以加入香港、內地制度，直接向決策官員反映意見，這方式在香港討論回歸至今，我認為做得最多、最密切，最能反映一國兩制，這反映江主席開明。」

中聯辦設置的靈堂開放至下星期二，當日北京人民大會堂將舉行追悼大會，全國默哀三分鐘。