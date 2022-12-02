美法領袖會面　拜登：若普京停戰願與其對話　馬克龍：不會迫烏克蘭妥協

【有線新聞】美國總統拜登與法國總統馬克龍會面討論俄烏戰事，拜登指願與俄羅斯總統普京對話，但前提是對方停戰，馬克龍指不會促使烏克蘭妥協，兩人又同意繼續協調應對中國。

美國總統拜登與到訪的法國總統馬克龍在白宮橢圓形辦公室會談，焦點討論俄烏局勢。

兩人強烈譴責俄羅斯對烏克蘭發動侵略戰爭，強調蓄意以平民和民用設施為目標的行動構成戰爭罪，必須追究肇事者的責任。

拜登會後稱，若俄羅斯總統普京願意停火，將與對方會談，但不會做損害烏克蘭利益的事情：「我準備和普京談談，假如他有意尋找停戰的方法，他還沒有那樣做。如果是這樣的話，在與法國和北約盟友協商後，我將很樂意與普京坐下了解他的想法。」

馬克龍則稱將繼續與普京對話，防止局勢升級，並取得一些非常具體的結果，例如核電站安全：「我們絕不會促使烏克蘭人，作出他們無法接受的妥協，因為他們非常勇敢，捍衛他們的生命、國家和我們的原則。」

雙方會上亦討論應對中國，指關注中方挑戰基於規則的國際秩序，包括尊重人權。美法將繼續協調，並在氣候變化等重要全球問題上與北京合作，又重申維護台海和平穩定至關重要。

對於馬克龍前一日抨擊華府的《通脹削減法案》，指削弱歐洲經濟，拜登承諾會微調法案，以免歐洲國家受到不公平對待，馬克龍強調希望共同取得成功，而非互相對抗。