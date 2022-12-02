929金鐘衝突一學生判入教導所　五人判囚兩年半至三年

【有線新聞】2019年929金鐘衝突，六人承認暴動罪，一名學生判入教導所，其餘判監兩年半至三年。

案發時大批示威者在政府總部外聚集，警方出動水炮車及催淚彈驅散。有片段拍攝到一名男學生向政總扔磚頭，他被判入教導所。另一名護士判監兩年半，其餘四名被告判監三年，同案三名被告否認參與暴動，審訊後裁定罪成候判。