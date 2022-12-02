大摩亞洲區前主席羅奇：中國經濟堪憂　拜登任內中美關係惡化　籲勿集中投資內地

【有線新聞】著名經濟學家羅奇認為，25年來從未見過中國經濟如此令人憂慮，建議避免集中投資內地市場；又指美國總統拜登對華態度較前總統特朗普強硬，以致中美關係更為惡化。

近日多名美國官員重申無意與中國在經濟及貿易上脫鈎。大摩亞洲區前主席羅奇接受彭博電視訪問時指出，自美國現任總統拜登上台後，中美貿易關係就一直惡化。

羅奇：「雙方的貿易戰、科技戰以及冷戰都在前任總統特朗普任期內開始，但在拜登任期內維持，拜登沒有扭轉特朗普的對華政策，取態反而更加強硬。中美關係明顯沒有好轉，兩國關係在拜登政府下更見惡化。」

他認為美國收緊對華晶片限制範圍更擴展到歐洲、日本等盟友，令中國在製造先進晶片上無法與美國收窄差距，本土創科能力亦備受質疑，建立晶片產能的過程將會很艱辛。

羅奇又提到蘋果等大型企業逐步將生產線，由內地遷移至其他地區，顯示外界對中國的經濟前景感到憂慮，所以建議投資者避免集中投資內地市場，因涉及重大估值風險。

他又唱淡中國前景，認為勞動人口及生產力下降會打擊經濟增長，更坦言自己身為一個「先天的中國樂觀主義者」，25年來都未曾見過如此令人擔憂的情況。