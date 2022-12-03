播錯國歌｜迪拜健力賽播反修例歌　港將示意叫停　港協稱回應恰當、促查事故原因

【有線新聞】再有國際體育賽事播錯中國國歌，阿聯酋迪拜亞洲經典健力錦標賽，香港運動員連煒楨奪得金牌，頒獎儀式播了反修例歌曲，她舉起T字手勢示意，大會隨即更正。港協暨奧委會形容運動員回應適時、恰當，又說香港代表隊有提供正確版本的國歌，要求調查出錯原因。

香港代表連煒楨在女子健力47公斤級別奪金，大會播錯英文版的反修例歌曲，播了10秒左右，連煒楨舉起T字手勢示意，歌曲沒有再播放。

連煒楨站在頒獎台上等候逾一分鐘，大會才播放正確的中華人民共和國國歌《義勇軍進行曲》。播完全首後，緊接再由頭播放，播到一半就停了。

這次是港協暨奧委會早前發出的國歌和升掛區旗指引後，首次有賽事播錯國歌，指引列明運動員及隊伍要以T字手勢示意反對，假如主辦方未有立即更正，領隊要帶領全體隊員離場。

港協暨奧委會形容連煒楨和領隊這次「作出適時並恰當的回應」，通知主辦方更正。香港舉重健力總會在10月尾索取含有正確國歌和區旗的工具包，帶往比賽使用。總會早前亦主動聯絡國際單項運動聯會，以及亞洲單項運動聯會提供正確的國歌、國歌名稱以及區旗規格。港協暨奧委會已責成舉重健力總會向主辦方詳細調查出錯原因，之後提交報告。