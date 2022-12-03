世界盃H組　南韓2:1葡萄牙；加納0:2烏拉圭

【有線新聞】世界盃H組，南韓壓軸鬥穩奪出線權的葡萄牙，憑補時階段入球，反勝2比1，最後一刻力壓烏拉圭，次名晉級，16強鬥巴西。

列卡度賀達禁區撞射得手，葡萄牙5分鐘領先南韓，這支2016年歐洲國家盃冠軍，早已經出線。

南韓必須獲勝才能保持晉級希望，金珍洙門前把球送入網，越位在先。

但之後的一次角球機會，金英權近門射入，南韓27分鐘追平，當知道同時間進行的另一場，加納落後烏拉圭兩球。

南韓更清楚知道，晉級要靠自己，隊長孫興慜補時階段的傳送，造就黃喜燦攻入關鍵的一球，不但反敗為勝，2比1的戰果，更令3戰得4分的南韓，憑得到4個入球，兩球之差，壓倒同分兼得失球都相同的烏拉圭。

與榜首的葡萄牙一齊過關，亦繼2002及2010年之後，歷來第3次躋身淘汰賽。

背水一戰的兩屆冠軍烏拉圭，只能贏加納2比0，功虧一簣。

古達斯21分鐘幫加納搏得12碼，但安祖阿休主射，被沙治奧洛捷迪守住烏拉圭最後一關。

大難不死的烏拉圭，迪阿拉斯卡達成為奇兵，26分鐘開始。

6分鐘之內，個人連入兩球，烏拉圭半場兩球在手。

但換邊後未能再贏多一點，最終與原本賽和都能晉級的加納，雙雙出局。