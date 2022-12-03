世界盃G組　塞爾維亞2:3瑞士；喀麥隆1:0巴西

【有線新聞】瑞士成為最後一支，躋身世界盃16強隊伍，G組最後一戰，贏塞爾維亞3比2，得到次名資格，與巴西攜手出線，會與葡萄牙爭入半準決賽。

梳頓沙基利20分鐘禁區起腳射入，瑞士就這樣領先塞爾維亞，哪一隊能夠與巴西出線，瑞士、塞爾維亞、喀麥隆，同樣有機會，兩輪後排第2的瑞士有主導權。

不過，6分鐘後，米杜域替塞爾維亞追成平手。

華拉賀域35分鐘禁區轉身射入，形勢這一刻起變化，原本排榜尾的塞爾維亞反超前，假如保住勝局，會得到次名出線資格。

偏偏瑞士就在完半場前，安保路近門撞入，雙方第二度平手。

費奧拿換邊後3分鐘的入球，瑞士由落後變再次領先，最終贏3比2，3戰得6分，得失球不及同分的巴西，第2名過關，連續3屆踢入16強，亦是近5屆的第4次。

瑞士打勝仗，亦令有機會爭出線的喀麥隆，即使贏全副選應戰的巴西1比0，都要出局。

阿布巴卡下半場補時階段頭槌建功，這位隊長入球後脫衣服慶祝，領第二張黃牌，被球證紅牌趕出場，喀麥隆最終3戰得4分排第3。

巴西在世界盃決賽周，跨屆17場分組賽不敗告一段落，仍然繼續向爭取6度奪標進發。

16強全部產生，兩支南美洲代表，巴西、阿根廷都在上線，8支歐洲代表踢入淘汰賽階段，下線有6隊，包括爭取衛冕的法國，以及另外兩支前冠軍，英格蘭、西班牙。





