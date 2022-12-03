稱香港走到由治及興新階段　王靈桂：東方之珠已回來

【有線新聞】港澳辦副主任王靈桂指，香港走到由治及興的新階段，形容東方之珠已經回來，他認為未來可以選派愛國愛港人士參與國際法治工作，講好一帶一路故事。

王靈桂：「我們熟悉的東方之珠回來了，活力光彩更勝往昔，未來五年是香港開創新局面、實現新飛越的關鍵時期，作為共建一帶一路的積極參與者、貢獻者、受益者，香港在提供法治保障方面，大有可為、大有作為。我相信香港定能在融入國家發展大局，參與貢獻一帶一路高質量發展過程中，實現自身更好更大的發展。」