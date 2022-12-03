江澤民逝世｜中聯辦外續有市民獻花

【有線新聞】前國家主席江澤民逝世，中聯辦外獻花處繼續有市民帶同鮮花來悼念。

陸續有市民來到中聯辦門外的獻花處獻花，旁邊擺放了市民致送的花圈，附近石壆放滿鮮花，而排隊人龍較昨日短。中聯辦大樓外的國旗仍下半旗誌哀。