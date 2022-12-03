湯家驊專訪｜料人大就第45及63條釋法　稱設指定律師存爭議、難一刀切

【有線新聞】行會成員、資深大律師湯家驊在本台節目《有理有得傾》說不認為釋法影響普通法制度，他預計人大有機會就港區國安法第45條和63條作解釋，以釐清無本地執業資格的海外律師可否參與國安法的審訊。

政府首次就國安法提請人大釋法，但未有提及針對哪一條文，行會成員、資深大律師湯家驊估計人大常委會就第45條，即除了另有規定外，法院應按香港的法律處理危害國安案的刑事檢控程序，和第63條規定香港執法等人員應保密國家機密。

湯家驊：「兩條條文沒說明清楚可否容許外國，特別是英國大律師來香港處理這些案件。（主持：如果今次政府不像過去做法，就特定條文向人大常委會提請釋法，會否予人印象連自己政府都不知道，有些不尊重法治的感覺？）這個情況多小心也好，有時也會出現，最近免針紙就是最好例子。今天這個情況，港區國安法執行出現問題，自然就交由人大常委會透過釋法補充法例上有不足地方。」

本地執業的海外律師處理國安法案件，是否就萬無一失？湯家驊：「如果他永遠離開香港可能結果一樣，但我覺得機會甚低，既然他在香港執業，就算短暫離港，始終都要回來。正如剛才解釋，大律師公會、律師會有權調查跟進，適當時懲處，這方面有足夠阻嚇作用。（主持：國安法有指定法官制度，有說法指可否延伸去律師、大律師？）這個是富有爭議性的問題，除了只是容許本地律師處理，某類案件由指定律師處理，就可能影響國際人權公約提及，刑事案被告有權選擇律師。我認為主流意見就是，在特別需要情況下以指定律師辯護，沒有違反國際人權公約條文，但並非所有港區國安法案件。」

他認為若透過立法會修例，解決爭議需時較長，國家安全議題上交由人大釋法最快捷，亦最符合案件需要。