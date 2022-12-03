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公民黨執委會改選沒人報名　意味將清盤解散
【有線新聞】公民黨執委會改選沒有接到報名，意味將會清盤解散。
公民黨原定本月17日召開周年大會改選執委會，但沒有收到任何黨員報名，意味將會清盤解散。現屆執委會將變成臨時執委會，處理清盤工作，包括委任清盤人召開特別會員大會決議清盤，解散決議要獲得四分之三出席黨員支持才能通過。
前身是四十五條關注組的公民黨在2006年成立，創黨成員包括多名大律師余若薇、吳靄儀、梁家傑以及現任行會成員湯家驊，他在2015年宣布退黨。
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